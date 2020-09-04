Меган Маркл и Принц Гарри заключили контракт с Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт со стримминговым сервисом Netflix. Об этом сообщает The New York Times.



Пара заключила многолетнее соглашение с Netflix, а также создала продюсерскую компанию для съемок проектов. Звезды будут работать над производством документальных и художественных фильмов, сериалов и детских программ.



Отмечается, что их шоу будут выходить эксклюзивно на Netflix. Сумма контракта пары с компанией не раскрывается. Известно, что Гарри и Меган также обсуждали контракт с Disney и Apple на сумму примерно в 100 миллионов долларов.



По словам звездных супругов они сосредоточатся на создании "информирующего и дающего надежду" контента, а также "вдохновляющих семейных программ".



В Netflix отметили, что гордятся сотрудничеством с принцем и его супругой.

