Главы МИД стран нормандской четверки встретятся в сентябре

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что очередная встреча министров иностранных дел государств нормандской четверки состоится в сентябре. Об этом он сказал в интервью изданию Gazeta.ua в четверг, 3 сентября.



"В понедельник (24 августа - ред.) встретился с немецким коллегой Хайко Маасом. Договорились о встрече министров нормандского формата в сентябре. Встреча советников тоже предстоит в этом месяце", - сказал Кулеба.



Кулеба подчеркнул, что Украина настроена двигаться настолько быстро, насколько это возможно.



"Нас поддерживают Германия и Франция. Процесс затягивает только российская сторона", - пояснил дипломат.



Насчет возможных следующих шагов в процессе выполнения минских договоренностей, Кулеба сказал, что сначала мы должны убедиться, что перемирие на Донбассе "это действительно новая реальность, а не ее имитация".



"Идея встречи лидеров в Берлине - обсудить, что делать дальше. В Париже достигнуты в основном договоренности по безопасности. После безопасности - идем к политике", - резюмировал министр.

