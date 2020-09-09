Инженеры представили уникальный аналог настоящей кожи

Мельбурнский королевский технологический университет, передает "Новости Mail.RU", создал прототип искусственной кожи, чувствительной к боли, температурным изменениям и давлению. Система реагирует по тем же принципам и с той же скоростью, что и настоящая кожа. Она может стать настоящим прорывом в сфере разработки имплантатов и различных протезов. Не исключено использование искусственной кожи и в робототехнике.



В отчете разработчиков говорится: "Кожа - самый большой сенсорный орган тела, выполняющий множество важнейших функций, среди которых передача мозгу сигналов об окружающей среде. Мы все время ощущаем мир через кожу, но наша реакция на боль проявляется только в определенный момент, например, когда мы касаемся чего-то слишком горячего или слишком острого. Никакие электронные технологии до сих пор не могли реалистично имитировать этот процесс восприятия. Созданная нами искусственная кожа мгновенно реагирует, когда давление или температура достигают определенного порога".



В ответ на механическое давление, температуру и боль искусственная кожа дает электронный отклик. Что важно, система различает легкое контролируемое прикосновение к булавке и случайный укол. В основе системы - биосовместимый силикон, дающий эластичность, прозрачность и прочность. Искусственная кожа скрывает датчики давления, температуры и боли, оснащена электронными ячейками памяти (создается эффект сохранения и обработки информации в структурах долговременной памяти).

