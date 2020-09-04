Психозы недели. Кошки-мышки

Помню, как в своей инаугурационной речи 19 мая 2019 года, которую с надеждой и даже со слезами умиления слушала вся страна, Владимир Зеленский, расцеловав по дороге в Верховную Раду Лысого из «95-го Квартала», сказал: «На протяжении всей своей жизни я делал все для того, чтобы украинцы улыбались... В следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали». И мы действительно не плачем, а смеемся. И над предложением расплатиться собакой за газ, и над законопроектом о регистрации мышек, кошек, попугаев и т.п.



Все новое – хорошо забытое старое. Впервые создать реестр домашних животных с целью их налогообложения предложила прогрессивный социалист Наталья Витренко в конце 90-х или в начале 2000-х. Нынешний депутатский молодняк в большинстве своем даже не знает, что была такая партия, да еще и парламентская, а фамилию Витренко связывает исключительно с уволенным из “Нефтегаза” Юрием Витренко, сыном Натальи Михайловны, ничего общего с социализмом и животными не имеющим.



Потом было несколько других экспериментов. Предпоследний имел место примерно в 2017 году: тогда группа из 20 народных депутатов выступила авторами законопроекта №7220 под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения учета домашних и бездомных животных)».



Они предлагали введение обязательной регистрации и чипирования всех кошек и собак в возрасте от двух месяцев (причем процедуру требовалось осуществить на протяжении пяти дней от момента обретения хозяина).



По этому законопроекту регистрация предусматривала выдачу животному пожизненного порядкового номера, который нужно прикрепить к ошейнику. Раз в три года хозяин обязан был посетить вместе с ним ветеринарную клинику. Также для владельцев котов и собак собирались ввести сбор в размере 180 грн. Льготным категориям скидка.



Три года назад нардепы также пытались составить список потенциально опасных пород собак, которые должны проходить обязательный психиатрический осмотр. В этот перечень попали доберман, немецкая и кавказская овчарки, американский бульдог, фокстерьер, шарпей и многие другие популярные породы.



Фактически новый законопроект расширяет перечень животных, подлежащих обязательной регистрации, в который сейчас входят только сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы. Но их вносят в Единый государственный реестр животных и идентифицируют при помощи бирок на ушах вовсе не для того, чтобы в случае смерти хоронить с почетом

Брать налог в 180 грн. с кошачьего или собачьего носа не предлагается. Деньги, как сказано выше, будут уходить посредникам за платное внесение в реестр тех зверюшек, которых Кабмин внесет в список. Искренне сочувствую Кабмину. У него и так забот полон рот, а тут еще депутаты-затейники со своими фантазиями

Раз уже начали предлагать пенсионерам продавать своих “породистых собак” для оплаты коммунальных, то двигайтесь в том же направлении. Сделайте породистых животных подакцизными. Купил в магазине или в питомнике друга с родословной – заплати налог государству

Кроме того, после смерти питомца владельцу предписывалось немедленно сообщить об этом ветеринарной клинике, сдать туда труп животного вместе с его паспортом и номерным знаком, а хоронить котов и собак законопроект разрешал только на кладбищах для животных или кремировать.Представляю, как удивились жители глухих сел, где нет не только ветеринарной клиники, но и аптеки для людей, а также почты, магазина и банкомата, узнав, что любимую дворовую Жучку надо чипировать, нумеровать и хоронить с почестями.Еще больше обалдели хозяева мирных фокстерьеров и шарпеев, узнав об обязательной психиатрической экспертизе их питомцев. Поскольку достаточного количества собачьих психиатров и психотерапевтов с подтвержденной квалификацией в Украине не набралось, новаторский законопроект засунули подальше под сукно.Где его нашли и вытащили на свет божий шаловливые депутаты нынешнего 9-го созыва в количестве уже 27 штыков. Поскольку труженикам законодательной нивы некогда выдумывать собственные формулировки, они проявили талант плагиаторов и переписали значительную часть текста из проекта трехлетней давности.Правда, есть существенные отличия. Первое – если прежний законопроект №7220 назывался «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения учета домашних и бездомных животных)», то новый №3796 предлагает внести изменения в “некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе”.Второй момент заключается в том, что в 2017 году предлагалось поручить чипирование и регистрацию наших питомцев неким коммунальным предприятиям. А в 2020-м этой функцией предлагается наградить частный бизнес: коммерческих регистраторов-посредников, которые будут осуществлять платные услуги – ставить животных на учет.Более того, законопроект №3796 позволяет Кабмину на свое усмотрение устанавливать перечень животных, которых необходимо поставить на учет: не только крупный рогатый скот, собаки и кошки, но и попугаи, хомяки, черепашки и рыбки. А также дикие животные, содержащиеся в неволе.Фактически новый законопроект расширяет перечень животных, подлежащих обязательной регистрации, в который сейчас входят только сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы. Но их вносят в Единый государственный реестр животных и идентифицируют при помощи бирок на ушах вовсе не для того, чтобы в случае смерти хоронить с почетом.Сельхозживотные учитываются по причине всякого рода эпидемий (сибирская язва, африканская чума свиней и так далее), для обязательных прививок, во избежание краж и для получения дотаций. А также для статистики поголовья.Идея переписи домашних собак и кошек в 2017 году, по словам одного из авторов, депутата от БПП Андрея Немировского, заключалась в... установлении контроля над популяцией бездомных животных.«Постоянный источник пополнения популяции бездомных животных – домашние животные. Неконтролируемый или нежелательный приплод, оставленный под открытым небом на улице, утерянные или выброшенные живые игрушки, сознательное оставление животных без присмотра – все это приводит к регулярному увеличению популяции бездомных животных. Следовательно, очевиден факт, что регулирование и уменьшение количества бездомных животных возможно только при условии налаженного контроля за численностью, в первую очередь владельческих животных», – сказано было в пояснительной записке к законопроекту №7220.Законопроект №3796 переплюнул своего предшественника: те же мысли изложены в еще более заковыристых формулировках. “Как показывают исследования ведущих международных зоозащитных общественных организаций (например, британский Международный фонд благополучия животных), источником появления животных на улицах являются: свободный выгул, то есть это животные, которые имеют владельцев и выпускаемые на улицу на определенный период времени; утеряны владельцем животного; покинуты владельцем животного; животные, которые родились на улице.Обязательная идентификация и регистрации животных, помимо прочего, позволит более эффективно применять нормы о привлечении к ответственности за халатность и / или жестокое обращение с животными.Цель законопроекта: унифицировать терминологический аппарат, приведя его в соответствие с международными и европейскими стандартами; ввести реальные механизмы для эффективного внедрения концепции «ответственного владельца животного» и т.п.Брать налог в 180 грн. с кошачьего или собачьего носа не предлагается. Деньги, как сказано выше, будут уходить посредникам за платное внесение в реестр тех зверюшек, которых Кабмин внесет в список. Искренне сочувствую Кабмину. У него и так забот полон рот, а тут еще депутаты-затейники со своими фантазиями.Пока законопроект не пошел в сессионный зал, хочу задать несколько вопросов и дать ряд практических подсказок животнолюбам-законотворцам, решившим “унифицировать терминологический аппарат” для “внедрения концепции ответственного владельца”. А то наломают дров сердешные, будет беда.Прежде всего определитесь, ребята, кого вы хотите вносить в список и в каком качестве. Нужно ли Кабмину переписать всю зоологическую энциклопедию? Если нет, то каков принцип отбора? Белки дегу и шиншиллы, которые продаются в каждом втором зоомагазине – это, по вашей версии, дикие животные или домашние?Почему нельзя “використовувати тварин як призи та подарунки в лотереях, конкурсах, інших публічних заходах”? А если я хочу кому-то подарить золотую рыбку как приз за интернет-подписку, в чем проблема? Думаете, она будет морально страдать, сменив хозяина?Запрет на “видалення ікол, кігтів та інші каліцтва” будет распространяться на подрезание ушей доберманам и когтиков котам?Хорошо ли вы подумали, мудрецы наши, заставляя всех поголовно, включая малообеспеченных, регистрировать каждого щенка, котенка и мышонка в трехмесячном возрасте? Не знаю, догадываетесь ли вы, но у животных имеют место случайные половые связи, от которых возникает незапланированное потомство. Иногда в большом количестве.Своим требованием платно регистрировать их всех в три месяца и запретом перемещать незарегистрированных животных, в принципе, вы не уменьшаете количество выброшенных на улицу щенков и утопленных котят, а наоборот увеличиваете. Неужели это не очевидно?В проекте закона не сказано, кто и как будет контролировать его выполнение. А также как оформлять внезапную кончину домашнего животного. А ведь век некоторых животных недолог. Хомячки, например, живут всего три года.К тому же не раскрыт вопрос, что делать, если у меня будет обнаружен незарегистрированный попугай, например. Его должны изъять? А куда деть? Будет ли создана зоологическая полиция? Или эта функция относится к компетенции все тех же посредников.Короче говоря, непонятно, что будет с нелегальной зверюшкой. Кстати, как быть с грызунами, которые самовольно поселились на частной территории? Тоже чипировать? Не мешало бы, а то они у нас в прошлом году съели несколько тысяч тонн зерна в Госрезерве (по официальной версии). Интересно было бы взглянуть на этих обжор.Но главное, я не вижу, в чем интерес государства. Кроме геморроя с составлением нормативных актов, оно ничего от этой затеи не получает. Может, панове-депутаты, вы хотите пополнить бюджет? Не стесняйтесь, так и скажите.Раз уже начали предлагать пенсионерам продавать своих “породистых собак” для оплаты коммунальных, то двигайтесь в том же направлении. Сделайте породистых животных подакцизными. Купил в магазине или в питомнике друга с родословной – заплати налог государству.А дальше твое дело – регистрировать его в специальных клубных и городских реестрах, которые уже давно существуют в Украине, или нет. Но это слишком просто. А нужно завернуть так, чтобы народ посмеялся. Должен же президент выполнить хотя бы это свое обещание...