Жажда погубила урожай

После обнародования на последнем Кабмине прогноза о снижении урожайности на 7 млн. тонн эта тема широко обсуждается в СМИ. Все сокрушаются, что мы теряем в среднем $ 1,5 млрд. из $ 20 млрд., которые дает экспорт сельхозпродукции. При этом замалчивается основная проблема. И этот не коронавирус, а засуха. Бороться с которой можно лишь одним способом – искусственным поливом. При СССР мелиорация была базовым сегментом сельского хозяйства. Сейчас поливать настолько дорого, что проще сгубить урожай...



Последний по счету массовый голод в СССР в 1946-1947 гг., который возник вследствие продолжительной засухи, усугубленной дефицитом рабочих рук, скота и техники после Великой Отечественной войны, породил новый лозунг развития производительных сил на селе: механизация, химизация и мелиорация.



Орошению почвы в Советском Союзе придавалось такое большое значение, что было даже Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР (Минмелиоводхоз СССР). Несмотря на такое внимание государства, в последние десятилетия перед перестройкой мелиорация стала самым провальным направлением в сельском хозяйстве.



Как отмечают специалисты в научных трудах, в 1970-80-е годы на нее тратилось около 1,2-1,4% ВВП, что было сопоставимо с программами освоения космоса, однако «выхлоп» от столь внушительных вливаний оказался нулевым: со временем площадь земель, вводимых благодаря мелиорации, сравнялась с объемом выбывающих из сельхозоборота.



Это происходило потому, что Советский Союз зачем-то бросил основные силы на снабжение водой Средней Азии. А также увлекся масштабными, но фантастическими проектами типа поворота северных рек Оби и Енисея к южным границам.



Тем не менее, в Украине, которая была житницей Советского Союза, о мелиорации не забывали ни на секунду. Особенно в южных областях. На момент обретения независимости у нас поливалось 2,6 млн. га угодий, сегодня – меньше 500 тыс. га. А до переориентации на орошение земель в Средней Азии было еще больше.



Ситуация с засухой этого года показала, что действовавшая в УССР общегосударственная система мелиорации практически уничтожена. Трубы распилили на металлолом. Позволить себе мелиоративные работы могут только крупные богатые агрохолдинги. Но и они не всегда это делают. Почему?



Пока стоимость воды для полива больше, чем сумма, которую можно выручить за урожай, фермеры не будут поливать гибнущие посевы. Те, кто побогаче, наймут юристов и попытаются через суд добиваться от государства и страховых компаний компенсации за гибель посевов. А бедным ничего не останется, кроме веревки на шею

В процессе подготовки статьи я случайно набрела на постановление ЦК Компартии Украины и Совета министров Украинской ССР №454 от 14 сентября 1976 года, где упоминается цифра в 3,6 млн. га. Цитирую фрагменты в оригинале, чтобы никто не сомневался, что официальные документы у нас были на “мове”:“Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що у відповідності з послідовно здійснюваною програмою дальшого розвитку сільського господарства в республіці проводиться планомірна робота по широкій меліорації земель... Завершено будівництво перших черг Північно-Кримського каналу та Північно-Рогачицької зрошувальної системи. Порівняно з восьмою п'ятирічкою площі зрошуваних і осушених земель зросли на 40 процентів і становлять 3,6 млн. гектарів...У 1975 році на них вироблено 14 процентів усієї продукції землеробства. Меліорація набуває все більшого значення у розвитку зернового господарства, овочівництва, зміцненні кормової бази тваринництва...Разом з тим в організації меліоративних робіт і у використанні зрошуваних та осушених земель мають місце серйозні недоліки, які знижують ефективність сільськогосподарського виробництва і капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію...”.Конечно, проблемы были и при социализме. И воровство тоже. Но никто не опровергнет факта, что площадь орошаемых земель резко сократилась из-за того, что государство почти прекратило финансировать реконструкцию и восстановление оросительной сети.Аналогичная беда с осушительными системами, которые спасают Полесье (Волынская, Житомирская, частично Киевская, Ровенская, Сумская и Черниговская области) от избытка влаги.Ситуация с засухой этого года показала, что действовавшая в УССР общегосударственная система мелиорации практически уничтожена. Трубы распилили на металлолом. Позволить себе мелиоративные работы могут только крупные богатые агрохолдинги. Но и они не всегда это делают. Почему?Потому что при социализме вода была почти бесплатной, а сейчас это очень дорогой товар. Нашла на профильных ресурсах расчеты, которые дают аграрии. В южных областях, пострадавших от засухи, стоимость воды при обычных погодных условиях составляет 2,68 грн./м³. В жару, с учетом дополнительных наценок куб воды для орошения обходится в 4 грн.При этом, чтобы получить урожай кукурузы на уровне хотя бы 5-6 тонн с га, нужно вылить 5-6 тыс. м³ воды. Это 24 тыс. грн. на гектар. Початок после этого становится “золотым”. Как ни парадоксально, выгоднее сжечь посевы в поле, чем разоряться на поливе.Спросите, есть ли программы государственной поддержки аграриев? Есть. После того, как на юге Одесской области, в Килийском районе в мае из-за засухи повесился 66-летний фермер, который понял, что урожай не спасти и долги перед пайщиками и кредиторами не выплатить, власть зашевелилась. Были приняты соответствующие меры.Но, как утверждают аграрии, дальше обещаний господдержки дело не пошло. Одесской области выделили 5,5 млн. грн. на компенсацию подачи воды. Эти деньги забрали себе несколько влиятельных агрохозяйств, остальным куш не достался.Понятно, что сумма минимальная и на всех ее бы не хватило. Также все мы помним, что экономика в первой половине года летела в пропасть из-за карантинных ограничений. Не сомневается никто и в проблемах изменений климата. Климатические зоны в Украине сдвинулись, традиционно плодородные регионы переместились в более жаркую или степную зону, а большая часть агротехнологий осталась прежней. И пока еще никто точно не знает, как действовать в новых погодных условиях.Нынешний год фактически стал экспериментальным для южных областей. Спасая будущий урожай, аграрии испытывали новые методики. Кто-то сеял позже, чем обычно, кто-то раньше. Одни предприятия активно работали с жидкими удобрениями, другие “не парились” и доверились судьбе.В целом выиграли те, кто территориально ближе к водоемам. Не важно каким – море, озера, реки, лиманы. Там, где повышенная влажность бывает за счет тумана и росы. На более отдаленных южных полях посевы «придавила» жара, как бы ни старались местные хозяйственники.Самая большая беда с главным экспортным продуктом – подсолнечником. Его урожайность на юге упала в несколько раз. Во многих агрохозяйствах подсолнечник не налился, остановился на середине созревания и, как говорят агрономы, превратился в бесполезную «ромашку». Для Украины, которая является экспортером подсолнечного масла номер один в мире, это небывалый удар.Каков выход? Правительство говорит о массовом запуске систем орошения. На последнем Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что государство в бюджете на 2021 год внесет оросительные системы в программу "Большая стройка", что позволит в будущем получать "прогнозированный урожай".Разочарую уважаемого премьера-идеалиста. Пока стоимость воды для полива больше, чем сумма, которую можно выручить за урожай, фермеры не будут поливать гибнущие посевы. Те, кто побогаче, наймут юристов и попытаются через суд добиваться от государства и страховых компаний компенсации за гибель посевов. А бедным ничего не останется, кроме веревки на шею. Как пелось в одной советской песне: «Губит людей не пиво, губит людей вода».