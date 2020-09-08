Не всё то золото, что блестит...

Стабильно раз в несколько лет в Украине возникает финансовая пирамида. Она неизменно рушится, после чего толпы обманутых вкладчиков со слезами на глазах вопят «Ой, лишенько! Все пропало!». Дальше идут скандальные разбирательства, уголовные процессы, которые редко заканчиваются обвинительным приговором, требования к государству запретить подобное мошенничество и т.п. Когда накал страстей спадает, все повторяется снова. Начинали с МММ, пришли к B2B Jewelry. Круг замкнулся...



Уже неделю СМИ обсуждают новости об обысках и вручении подозрений организаторам и соучастникам пирамиды B2B Jewelry. Ее по-модному называют не пирамидой, а скам-проектом.



По данным СБУ, пирамида функционировала с 2019 года. За это время с 600 тыс. вкладчиков «сняли» $250 млн. На эти деньги приобрели один из островов Днепровского каскада вместе с недвижимостью; 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, недвижимость, драгоценности и другое имущество.



Известный юрист Евгений Грушовец решил поиграть в Шерлока Холмса и специально стал участником скам-проекта, чтобы разоблачить аферистов. Он рассказывает, что вместе с коллегой приобрел «подарочный сертификат» на 1 тыс. грн. по условиям «золотого проекта». За подобные «пассивные инвестиции» им должны были начисляться 8% от суммы еженедельно (а это 416% в год).



Эти средства должны были поступать в личный кабинет на официальном сайте B2B Jewelry, а уже оттуда их можно было перечислять на банковскую карточку. Также, по словам консультантов магазинов, сертификаты можно было обменять на ювелирные изделия лодыженской фабрики «Шарм».



С наступление карантинных ограничений выплаты прекратились, перечисления на карточку тоже, а обмен на ювелирные изделия был заморожен. Грушовец подал заявление в полицию о мошенничестве.



Возбудить дело оказалось непросто, поскольку при покупке сертификата никаких чеков не выдавалось. Также нельзя было рассчитаться карточкой. Только наличными в любой валюте. Но он все-таки добился своего. Дело тянется до сих пор и не пересекается с расследованием, проводимым СБУ – это два параллельных уголовных производства

Самое смешное, что в то время, когда в Москве шел суд над Мавроди, в Украине расцвел «собрат МММ» – совместное предприятие чернокожего пастора Сандея Аделаджи и американца Робрета Флетчера King's Capital. Пирамида обанкротилась в 2008 году. За это время было собрано, в основном с прихожан церкви Посольство Божье, пастором которой был Аделаджа, $180 млн.

Но меня интересует не это, а куда исчезают деньги, собранные финансовыми аферистами? Я не случайно обращаю внимание читателей, что деньги Мавроди не нашли. Ни в первый раз, ни во второй, ни в четвертый. В истории B2B Jewelry мы читаем перечень купленного имущества, но юристы говорят, что будет крайне сложно доказать его принадлежность организаторам пирамиды

Возбудить дело оказалось непросто, поскольку при покупке сертификата никаких чеков не выдавалось. Также нельзя было рассчитаться карточкой. Только наличными в любой валюте. Но он все-таки добился своего. Дело тянется до сих пор и не пересекается с расследованием, проводимым СБУ – это два параллельных уголовных производства.Нельзя сказать, что граждан не предупреждали. В начале марта Денис Бигус сделал репортаж, как работает B2B Jewelry. Показал, как из ювелирных магазинов вывозят наличные деньги в полиэтиленовых пакетах. Может, пресловутые бабушки этого репортажа не видели, но основная масса потенциальных вкладчиков не столь наивна.Для совсем непонятливых Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в мае 2020 года прямым текстом заявила, что проект B2B Jewelery «имеет признаки сомнительного». НКЦБФР считает его способом незаконного завладения средствами и потому обратилась к правоохранителям. Но пирамида жила и дальше, пока ее не накрыла СБУ.Говорить о финансовой неграмотности населения и тотальной наивности в 2020-ом, на мой взгляд, не стоит в принципе. Да, были времена, в лихие 90-е, когда люди, привыкшие к стабильности советского «Сбербанка» и растерявшиеся от утраты сбережений, не знали как спасти оставшиеся деньги от гиперинфляции.Им на «помощь» пришли десятки так называемых трастов, которые появились после издания Декрета Кабинета Министров «О доверительных обществах» от 17.03.93 г. № 23-93. Они просуществовали около двух с половиной лет, собрав с доверчивых граждан $241,5 млн. и 2,8 трлн. карбованцев (временной валюты).Самые известные в Украине – это «Меркурий» Семена Юфы, который обещал 8000% годовых и собрал $25 млн. Юфа после краха пирамиды уехал в Израиль, а несколько лет назад вернулся в Украину.«Почетное» второе место по причиненному материальному ущербу занимает негосударственный пенсионный фонд «Оберег» – 2,8 трлн. карбованцев. На третьем месте «Украинский дом Селенга» – $13 млн. Затем идут всякие там «Алькор-траст», «Кий-траст», «Ксен-траст» и другие.Справедливости ради нужно сказать, что пирамидальная болезнь на постсоветском пространстве в эпоху первичного накопления капитала поразила все страны СНГ и в первую очередь Россию. А уже оттуда «зараза» перекинулась на нас.Пирамидой №1, безусловно, является МММ, организованная покойным программистом Сергеем Мавроди совместно с женой и братом в 1993 году. Самое смешное, что компания даже зарегистрировала выпуск своих акций. 1 февраля 1994 года они поступили в открытую продажу вполне официально. Цена – 1000 рублей ($0,65 на тот момент).Текущий курс акций Мавроди определял сам. За первые шесть месяцев он вырос в 127 раз. В пирамиду удалось завлечь 15 млн. вкладчиков, в первую очередь благодаря знаменитой телерекламе с Леней Голубковым. Подсчитать собранные деньги точно не удается до сих пор. По мнению прокуратуры, общая сумма составляла около $110 млн.Как рухнула МММ? Очень просто. В один момент, а именно 28 июля 1994 года, во всех пунктах практически одновременно прекратили выдачу денег, а ее основатель объявил, что курс акций возвращается к изначальной тысяче рублей.Спустя неделю Мавроди арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Уже будучи в тюрьме он ухитрился стать депутатом Госдумы. Вышел на свободу и... пропал. Его объявили в международный розыск. Считалось, что Мавроди сбежал из России, однако в 2003 году, когда его нашли, выяснилось, что все это время он спокойно жил в московской съемной квартире по фальшивому паспорту.Суд над Мавроди продолжался до 2007 года. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам колонии. Почти весь этот срок он провел в СИЗО, поэтому в том же 2007-м Мавроди освободили. При этом куда делись деньги осталось загадкой: при обыске официально ничего не нашли, а Мавроди так и не признался, куда он спрятал несметные сокровища. Обратите на это внимание.Самое смешное, что в то время, когда в Москве шел суд над Мавроди, в Украине расцвел «собрат МММ» – совместное предприятие чернокожего пастора Сандея Аделаджи и американца Робрета Флетчера King's Capital. Пирамида обанкротилась в 2008 году. За это время было собрано, в основном с прихожан церкви Посольство Божье, пастором которой был Аделаджа, $180 млн (!).Отшумел скандал с King's Capital и через три года... возродилась МММ. В 2011 и 2012 годах Мавроди снова начал привлекать людей в одноименную пирамиду, продавая квазивалюту «Мавро». В 2012 году новая МММ появилась и в Украине. Называлась она «Легионеры МММ» и обещала вкладчикам доход 753% в течение полугода, а также выплату задолженности МММ-2011.Последний проект Мавроди в 2016 году – «МММ Глобал» предлагал делать вклады в криптовалюте под высокие проценты. Он собрал уже немного вкладчиков. Но просуществовал до самой смерти Мавроди в марте 2018 года. Как известно, он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Жаловался на слабость и боли в области сердца. «Скорую» ему вызвал случайный прохожий. Сокровища снова не нашли.Мавроди, конечно, уникальный пример гениального афериста, который сумел четырежды войти в одну реку. И тут уже никак нельзя сказать, что его клиенты не были вооружены информацией и не догадывались, чего им ждать.Точно так же сомневаюсь, что не подозревали подвоха крупные компании, масса знаменитых людей, высокопоставленных чиновников и даже представителей спецслужб США, которые много лет вкладывали средства в компанию Бернарда Мэдоффа.Фонд Madoff Investment Securities существовал 15 лет, давая своим VIP-вкладчикам небольшую, по нашим меркам, но сенсационную для американцев доходность в размере 12-13% годовых. Сейчас этот проект называют «величайшей пирамидой в истории США», хотя это не была пирамида в чистом виде.Все рухнуло во время кризиса 2008 года, когда ряд крупных вкладчиков обратились к Мэдоффу с просьбой вернуть их средства и проценты в общем сумме порядка $ 7 млрд. Такую сумму фонд выплатить не смог. Оказалось, что Мэдофф задолжал своим клиентам более $65 млрд. Автора схемы сдали правосудию его собственные сыновья, в обмен на то, что им не были предъявлены обвинения. Он получил 150 лет тюремного заключения и сидит до сих пор. Детям сотрудничество с правосудием пошло не на пользу: старший сын Марк повесился в своей квартире.И американские вкладчики Мэдоффа, и клиенты последних трех пирамид Мавроди, и нынешние скупщики «золотых сертификатов» B2B Jewelry – это вовсе не пострадавшие в прямом смысле этого слова, а проигравшие.По мнению психологов, они делятся на две категории. Одни – это игроки по жизни, которым все равно, как испытывать судьбу: в рулетку, в «Пари Матч», в финансовую пирамиду. Вторые – расчетливые хитрецы, которые считают себя умнее других. Они надеются зайти первыми, успеть получить свои «рекламные» супервыплаты и смотаться до того, как финансовая конструкция рухнет и придавит крайних в очереди за счастьем.Но меня интересует не это, а куда исчезают деньги, собранные финансовыми аферистами? Я не случайно обращаю внимание читателей, что деньги Мавроди не нашли. Ни в первый раз, ни во второй, ни в четвертый. В истории B2B Jewelry мы читаем перечень купленного имущества, но юристы говорят, что будет крайне сложно доказать его принадлежность организаторам пирамиды. Почти все оформлено на подставных «добропорядочных» лиц, не имеющих формального отношения к мошенникам.Не могу я также поверить, что некто Николай Гонта из Лодыжина (это такое ПГТ в Винницкой области) и его никому не известные сподвижники сумели открыть около сотни магазинов ювелирных изделий в Украине, России, Казахстане и даже Венгрии (правда, там их быстро прикрыли).Более правдоподобным мне кажется мнение экспертов, что все формальные создатели пирамид – это ручные пчелы неких силовых структур, которые терпеливо ждут, пока они соберут медок, а потом прихлопывают. А мед растворяется. Точнее, его незаметно съедают те, кто за кадром.Может, поэтому все попытки ввести уголовную ответственность за организацию или содействие деятельности финансовой пирамиды, которые предпринимаются с 2013 года, оказались абсолютно безуспешными?