Нардепа из "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мариковський проголосовал за законопроект с места нардепа Натальи Королевской, на что обратил внимание глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.



"Господин Мариковский, а когда вы переехали во фракцию ОПЗЖ? Ну просто, чтобы для других понять. Вы карточкой голосовали Королевской?", - сказал Разумков.



На соответствующее обращение нардеп ответил "я случайно".



"В этом зале ничего не переголосовывали и переголосовывать не будем. Наталья Королевская не голосовала, проголосовали ее карточка, это другой вопрос, как это произошло. Это произошло действительно случайно. Потому что наши народные депутаты действительно любят перемещаться по залу. И действительно случайно, этот человек не отрицает, это факт, не заменили карточку одну на другую", - сказал Разумков.

