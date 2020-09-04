В КГГА заявили о полной готовности столицы к отопительному сезону

Все столичные котельные и станции теплоснабжения готовы к началу отопительного сезона.



Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.



"Киевтеплоэнерго" выполнило нынешнюю программу ремонтов и подготовило к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов столичные станции теплоснабжения и котельные во всех районах Киева. Обновленное оборудование прошло испытания", - сказано в сообщении.



Отмечается, что среди крупнейших объектов, где проводились ремонты: районные котельные "Виноградарь", "Никольская Борщаговка", "Нивки", "Молодежь", "Отрадный", "Воскресенка". И более масштабные - станции тепла "Беличи", "Позняки", СТ-1, СТ-2.



В пресс-службе напомнили, что система теплоснабжения города состоит из нескольких типов источников генерации: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), на которых производят тепловую и электрическую энергию; станции теплоснабжения (СТ), а также районные и квартальные котельные, обеспечивающие потребителей теплом и горячей водой.

