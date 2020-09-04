Беларусь передала РФ "материалы об отравлении Навального" - Песков

Разведка Беларуси передала ФСБ материалы, доказывающие фальсификацию данных об отравлении Алексея Навального, спецслужба доложит о них президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ. Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - добавил он, указав, что "это функция любой спецслужбы".



Он также подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, "по линии специальных служб циркулируют" и, "соответственно, они анализируются в наших спецслужбах". При этом Песков еще раз подчеркнул, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных белорусской стороной материалов.



Он также отказался прокомментировать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.



"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Беларуси", - сказал Песков.



Пресс-секретарь президента отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были гораздо более открыты, информируя общественность о его состоянии, чем их немецкие коллеги.



Представитель Кремля также сделал особый акцент на том, что Россия факты не скрывает. "Они хорошо известны. Мы о них рассказывали. Всем нашим партнерам и визави они прекрасно известны", - заключил Песков, подчеркнув, что с первых дней информация предоставлялась.

