Из танкера "Делфи" снова произошел разлив нефтепродуктов

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что из танкера "Делфи" снова произошел разлив нефтепродуктов в связи с проведением работ по поднятию и стабилизации судна.



Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Вчера эксперты Государственной экологической службы в Одесской области, исследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета общей площадью 70 кв.м... Лабораторные исследования показали превышение в воде нормативных значений предельно допустимой концентрации в 5,8 раза", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для оперативной очистки акватории представители Одесского филиала Администрации морских портов провели неотложные работы с использованием сорбента.



По словам Малеваного, рассчитать убытки за нанесение ущерба окружающей среде пока невозможно; размер нанесенного ущерба будет рассчитан только после того, как танкер уберут из акватории Черного моря.

