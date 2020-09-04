В ЕС туристический сектор сохранил только четверть доходов из-за пандемии

Общий сектор услуг в Евросоюзе в июне 2020 года по сравнению с февралем этого года потерял 16,4% из-за COVID-19, а потери сектора туристических услуг составили 75%. Об этом сообщает Евростат в пятницу, 4 сентября.



Среди подсекторов в туристическом секторе больше всего потеряли туристические агентства и туроператоры (-83,6%), за ними следуют воздушный транспорт (-73,8%), жилье (-66,4%) и рестораны (-38,4%).



Тем не менее из-за открытия ресторанов и аналогичных заведений в июне наблюдалось восстановление по сравнению с апрелем. Наибольшее восстановление продемонстрировал ресторанный сектор, за ним следует сектор размещения туристов. Воздушный транспорт немного восстановился, в то время как сектор туристических агентств и туроператоров в июне остался на том же уровне, что и в апреле.



Евростат также приводит следующие данные: сектор гостиничного бизнеса в ЕС имел добавленную стоимость в размере 79,0 млрд евро в 2017 году, что соответствует 1,3% добавленной стоимости в нефинансовом секторе экономики, а рестораны добавленная стоимость составила 96,4 млрд евро с долей 1,6%. Соответствующие доли занятости составляли 1,9% и 4,0%.



В то же время на долю авиатранспорта, туристических агентств и туроператоров приходилось 0,5% и 0,3% соответственно в добавленной стоимости нефинансовой деловой экономики. Доля занятости в воздушном транспорте составила 0,2%.

