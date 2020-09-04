Несмотря на "красную" зону карантина Тернополь не будет закрывать учебные заведения

Тернополь не будет закрывать учебные заведения вопреки требованиям для "красной" зоны.



Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал в Facebook .



"Мы хотим, чтобы жители города были здоровыми, но в то же время должны обеспечить жизнедеятельность города. За период карантина экономика Тернополя фактически стоит "на коленях", бизнес малый и средний закрываются, становится банкротом, люди массово теряют работу. В то же время за введение "желтых" или других зон мы не получаем никаких компенсаций - ни малообеспеченные жители общины, ни бюджет. Более того, когда в этих условиях мы остановим деятельность предприятий и учреждений города, мы потеряем полностью поступления в бюджет и не сможем удерживать ни больницы, не сможем профинансировать противоэпидемические мероприятия. Поэтому жизнь города не прекращается", - сказал Надал.



Не будут закрывать в Тернополе школы и садики, которые будут работать в штатном режиме.



В то же время общественный транспорт областного центра переходит на спецрейсы и будет перевозить жителей города, привлеченных к работе на инфраструктурных объектах, в жилищно-коммунальной сфере.

