Несмотря на "красную" зону карантина Тернополь не будет закрывать учебные заведения

Несмотря на "красную" зону карантина Тернополь не будет закрывать учебные заведения

Тернополь не будет закрывать учебные заведения вопреки требованиям для "красной" зоны.

Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал в Facebook .

"Мы хотим, чтобы жители города были здоровыми, но в то же время должны обеспечить жизнедеятельность города. За период карантина экономика Тернополя фактически стоит "на коленях", бизнес малый и средний закрываются, становится банкротом, люди массово теряют работу. В то же время за введение "желтых" или других зон мы не получаем никаких компенсаций - ни малообеспеченные жители общины, ни бюджет. Более того, когда в этих условиях мы остановим деятельность предприятий и учреждений города, мы потеряем полностью поступления в бюджет и не сможем удерживать ни больницы, не сможем профинансировать противоэпидемические мероприятия. Поэтому жизнь города не прекращается", - сказал Надал.

Не будут закрывать в Тернополе школы и садики, которые будут работать в штатном режиме.

В то же время общественный транспорт областного центра переходит на спецрейсы и будет перевозить жителей города, привлеченных к работе на инфраструктурных объектах, в жилищно-коммунальной сфере.