НАТО потребовало от России раскрыть программу "Новичок"

Североатлантический альянс НАТО после инцидента с отравлением Алексея Навального (российского оппозиционера) требует от России раскрыть программу производства боевого вещества "Новичок". Данные необходимо предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Об этом в своем Twitter заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Германия проинформировала союзников о выводах своих специалистов по отравлению Алексея Навального. Все союзники НАТО осуждают это нападение. Мы призываем Россию предоставить ОЗХО полную информацию о программе "Новичок", - заявил он.



Он также сегодня на пресс-конференции отметил, что страны НАТО обсуждают возможные меры в отношении России в связи с отравлением Навального, но пока нельзя сказать, какими они будут.



"Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил", - добавил он.

