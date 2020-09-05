Лавров: Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с Навальным

Власти Германии обещают в скором времени предоставить России конкретные факты по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Мы сегодня интересовались в очередной раз у наших коллег из Европейского союза, из Германии, планирует ли госпожа [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, которая уже двое суток обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ из Министерства юстиции ФРГ на запрос Генеральной прокуратуры поступил", - сказал глава МИД РФ.



При этом он отметил, что по данным российской стороны, Берлин по-прежнему не дал Москве ответ из-за позиции МИД ФРГ. "Я уже теперь просто вынужден произнести вслух, что по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ, - подчеркнул министр. - Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда нам вот обещают, сегодня пообещали по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают там содержатся, тогда мы будем на это реагировать".



Лавров указал, что России в ситуации с Навальным нечего скрывать. Министр напомнил, что, "как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры".



Глава МИД РФ обратил внимание, что, как только Навальный оказался в Германии, в течение больше чем недели никто вообще из тех людей, которые поднимали шум и требовали ежечасно рассказать о ситуации во время его пребывания в Омске, вообще "не интересовался и громогласно не требовал от немецких врачей предъявить какую-то информацию". "И мы до сих пор эту информацию не имеем", - добавил Лавров.



Министр отметил, что "все происходит по старым сценариям", когда какие-то обвинения в адрес России выдвигаются с публичных трибун, когда официальные обращения России с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской Генпрокуратурой, остаются без ответа.



Глава МИД РФ отметил, что сложившаяся ситуация, к сожалению, напоминает "происходившее со Скрипалями и другие истории, когда Россия была голословно обвинена, а результаты расследования, которые в случае со Скрипалями проходили в Великобритании, остаются засекреченными, да и самих Скрипалей никто не видит".



Лавров напомнил, что, когда британские коллеги на волне "русофобской истерики по поводу Скрипалей заставили большинство стран Евросоюза выгнать российских дипломатов", Москва поинтересовалась у членов ЕС, "предъявили ли англичане какие-либо факты кроме того, что они публично излагали через СМИ".



"Нам сказали, нет. Факты не предъявили, но попросили дипломатов выгнать и пообещали, что потом предоставят конкретную информацию. Я не поленился и каждый раз, когда встречаюсь со своими коллегами, спрашиваю: вот насчет того случая со Скрипалями, когда вы как бы под честное слово Лондона присоединились к его призыву и выслали российских дипломатов, вам предоставили обещанную конкретную информацию помимо того, что было публично озвучено. Ответ: нет. Никто никому ничего не предоставил", - сказал глава российского дипведомства.



В связи с этим, по словам Лаврова, Россия подходит "к таким высокопарным, пафосным заявлениям западных коллег уже с изрядной долей скептицизма". "Посмотрим, какие факты будут предоставлены, но само поведение в публичной сфере, выдвижение, таких, вы знаете, высокомерных, аррогантных требований, еще в таком тоне, который позволяют себе наши западные партнеры, я считаю, говорит просто о том, что они кроме искусственно нагнетаемой патетики пока мало что могут предъявить", - заключил глава МИД РФ.

