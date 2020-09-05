Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.

РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.

— Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?



— Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.



— Отравление подтверждается точно?



— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.



— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.



— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?



— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.



— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.









Ранее правительство ФРГ сообщило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".



Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.

