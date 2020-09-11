Коппола готовит новую версию "Крестного отца-3"

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию фильма Крестный отец-3 в декабре, изменив начало и завершение картины, а также переставив некоторые сцены, кадры и музыкальные фрагменты. Об этом сообщил телеканал Fox News.



Последняя из трех картин трилогии о клане Корлеоне с изменениями, на которые согласилась киностудия Paramount Pictures, в частности ее директор Джим Джианопулос, получила название Кода "Крестного отца" Марио Пьюзо: Смерть Майкла Корлеоне.



"Марио (Пьюзо, сценарист - ред.) и я предпочитали именно этот заголовок. <...> Фильм станет более подобающим завершением Крестного отца и Крестного отца-2. Я благодарен Джиму Джианопулосу и Paramount за то, что они разрешили мне творчески переосмыслить свою работу", - отметил Коппола.



Как известно, 80-летний режиссер не скрывал желания переснять третью часть Крестного отца, которая вышла на экраны в 1990 году - через 16 лет после второй. По популярности финальная часть трилогии заметно уступала первым двум.



Так, Крестный отец был номинирован на Оскар в восьми категориях и получил три награды. Крестный отец-2 завоевал шесть статуэток Американской академии киноискусств, тогда как Крестный отец-3 - ни одной, хотя претендовал на семь.





