Исследователи заявляют об исключительном вреде марихуаны

Университет Колорадо, передает ТАСС, провел исследование на примере примерно 1200 братьев и сестер, чтобы понять, как марихуана влияет на умственные способности. Было доказано: умеренное, но регулярное употребление этого наркотика ослабляет умственные способности у молодых людей.



В особенности негативный эффект проявлялся в отношении вербальной памяти. Похожие изменения регистрировались в общем уровне IQ, гибкости мышления и рабочей памяти. К тому же, растительный наркотик, показали предыдущие исследования, меняет работу мозга, со временем притупляя остроту чувства удовольствия. Это повышает риск развития зависимости, меняет поведение человека, толкая его к употреблению других наркотиков.



Плюс, ранее было установлено, что употребление марихуаны во время беременности повышает риск рождения ребенка с аутизмом и рядом расстройств умственного развития. Последние открытия выглядят тревожно, говорят ученые, принимая во внимание тенденцию на легализацию марихуаны.

