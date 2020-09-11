Как поменять сердцевину замка подскажут эксперты Control

Личинка замка – это цилиндровый механизм, который обладает специальной скважиной, где расположен секрет под ключ. При вставленном ключе, происходит поворот механизма. В простонародье цилиндровый механизм называют сердцевина замка или личинка. К сожалению, время от времени механизм ломается или при потере ключа нужна замена. Независимо от сложившейся ситуации, необходима замена сердцевины замка. Рассмотрим, как правильно поменять и выбрать сердцевину для замка.

Как поменять сердцевину замка?

В целом, цилиндр замка меняется довольно просто и значительно проще, чем полная замена дверных замков. Даже неопытному мастеру нужно будет буквально 10 минут. Замена сердцевины замка возможна на всех видах цилиндров врезного замка – тело замка расположено внутри дверного полотна, а также в ряде замков накладного типа – сам замок находится на внутренней части дверного полотна.

Определить, возможна ли замена личинки, вы сможете непосредственно по замку. С этой целью нужно просто посмотреть на ключ для него. Если ключ имеет плоскую форму с насечками или вырезами, полукруглый или крестообразный, тогда заменить сердцевину замка можно. Если форма ключа круглая и имеет две лопасти со специальными насечками, тогда провести замену личинки просто невозможно. Это сувальдный тип замка. Процедура выглядит следующим образом:

• отсоедините винт для крепления личинки, чтобы достать старый механизм;

• прокрутите ключ внутри цилиндра, чтобы достать его из замка;

• купленную личинку необходимо вставить в замок;

• надежно закрепите личинку внутри замка;

• тщательно проверьте работоспособность личинки.

На этом этапе процесс замены цилиндра закончен. Рекомендуется устанавливать личинки высокой сложности, чему способствует их устойчивость ко взлому и надежность. Также есть возможность установки личинки ключ-вертушка, что связано с их удобством. Процесс замены не отличается от замены стандартного цилиндра.

Как выбрать личинку замка?

Перед заменой личинки, необходимо сделать правильный выбор, учитывая следующие критерии:

• Габариты. При выборе нужно обращать внимание на все показатели длины, ширины, а также расположение точки для закрытия винта. Данные параметры отличаются, поэтому не каждый цилиндр подойдет к вашему замку. Рекомендуется непосредственно в магазине сравнивать старую и новую личинку. Если они аналогичные по габаритам, тогда можете покупать.

• Безопасность. Если устанавливаете личинку на межкомнатных дверях, то можно приобретать различные модели. А вот при установке личинки для входной двери, необходимо приобретать сложные механизмы, которые стойкие ко взлому и отличаются высокой надежностью. К ним сложно подобрать подходящий ключ.

• Количество ключей. Обращайте внимание на то, сколько ключей предоставляет производитель, чтобы количества вполне хватило на всех членов в семье и остался 1-2 на всякий случай.

• Тип личинки. Зависимо от личных предпочтений, сможете купить личины для замка со скважиной на каждой из сторон, либо со скважиной и барашком с другой стороны. Последний вариант удобен тем, что для запирания двери не нужно вставлять ключи.

• Секретность. Зависимо от того, насколько нужен сложный уровень секретности, можете подобрать прочные плоские, сложные лазерные и перфорированные замки. Выбор зависит от того, насколько серьезным является объект, если планируете установить замок.

• Цвет. Это могут быть глянцевые, матовые, серебряные, золотистые и покрашены в различные оттенки. Оптимально, если новые личинки будут аналогичны по цвету с замком.

• Цена. Здесь все логично – чем более надежная личина, тем выше стоимость. Недорогие замки являются менее долговечными.

Учитывая эти критерии, сможете подобрать подходящее решение индивидуально для себя. Интернет-магазин Control.ua предлагает купить замки и личинки для замков на выгодных условиях. Удобный каталог с фото и подробными характеристиками сделает выбор максимально простым и комфортным.

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