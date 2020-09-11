Неврологи показали пользу изучения иностранных языков с юных лет

Дети и подростки, которые владеют более чем одним языком, во взрослом возрасте имеют больше серого вещества, установили Университет Ридинга и Джорджтаунский университет. Как отмечает Medical Express, выводы удалось сделать по итогу анализа результатов сканирования мозга людей, владевших несколькими языками, или говорившими только на одном языке (контрольная группа).



Оказалось, двуязычные участники исследования имели потенциальные преимущества, с точки зрения возрастного сохранения объема и серого, и белого вещества мозга. Это стало видно по мере развития мозга с возрастом. Известно: объем серого вещества в головном мозге начинает уменьшаться с раннего возраста. И изучение иностранных языков может спасти ключевые области мозга от усыхания. Также освоение двух языков увеличивают количество белого вещества, что предполагает более эффективную работу мозга.



Положительные эффекты в обоих случаях были обнаружены в основном в областях мозга, связанных с изучением и использованием языка. Это дает преимущества для речи и когнитивных функций вроде выполнения задач, связанных с вниманием и исполнительным контролем. Ранее было показано, что эти функции лучше проявлены у взрослых людей, владеющих двумя языками.

