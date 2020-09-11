GGBet - как делать ставки на Доту

Дота - это, наверное, самая известная в мире киберспорта игра, которая задает тренды всему, что происходит в этом сегменте беттинга. Ставки на нее принимаются везде, и букмекерская контора GGBet, на официальном сайте которой можно найти самые интересные прогнозы, не стала исключением.

Почему "Дота 2" так популярна среди букмекеров

Основной киберспортивной дисциплиной эта игра стала буквально с того момента, как вышла, то есть с 2011 года. Она привлекает внимание всех фанатов не только интересным геймплеем, но и тем, что призовой фонд самого крупного турнира - The International - наиболее впечатляющий из всех.

А еще этот турнир из простого соревнования давно превратился в десятидневный праздник, во время проведения которого вся киберспортивная жизнь замирает. Впрочем, мертвым сезоном также является месяц до и месяц после того, как турнир заканчивается.

Особенности ставок на матчи "Дота 2"

Ставки на матчи Дота 2 интересны тем, что приниматься они могут не только деньгами, но и предметами из самой игры, что привлекает ее фанатов. С расписаниями матчей всегда можно ознакомиться заранее, но для этого, как и для других действий, нужно зарегистрироваться на сайте букмекера.

Букмекерские конторы работают с матчами самых разных уровней, в том числе даже с квалификационными. Но даже если ставки на такие соревнования не принимаются, их надо смотреть, поскольку там встречаются потенциальные победители больших турниров.

Как делать ставки - что следует для этого знать

Освоить основные принципы игры с налета вряд ли получится - она достаточно сложна для того, чтобы новичку пришлось действительно постараться. Если человек не является фанатом, который знает вообще все, то ему нужно внимательно изучить не только правила, но и аналитику, а также постоянно следить за статистиками встреч - "Дота 2" достаточно непредсказуема в том, что касается фаворитов, например, игроки которые уже побеждали в международных турнирах, редко могут сделать то же самое дважды.

В некоторых играх также нужно принимать во внимание тот факт, что команда может быть уставшей из-за множества карт подряд. Это также может повлиять на исход игры. Ставки на "Доту 2" будут выигрышным, если создать стратегию и работать по ней.

Таким образом, лучше всего делать ставки на эту киберспортивную дисциплину, хотя бы немного разбираясь в ее особенностях и шансах команд.