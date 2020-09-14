Медики установили, насколько вредны электронные сигареты

Университет Дьюка и Йельский университет, передает The Daily Mail, исследовали электронные сигареты. Оказалось, химические вещества, производимые электронными сигаретами, смешиваются в легких людей или в самом вейпе, образуют совершенно новые комбинации.



Итоговая смесь будет токсична для клеток, живущих в легких, кровеносных сосудах и сердце. Был проведен эксперимент с веществами из электронных сигарет (ароматизаторы ванилин, этил-ванилин, бензальдегид, коричный альдегид, а также растворители - пропиленгликоль и растительный глицерин) и клетками легких человека.



Ученые установили, что, смешиваясь внутри самого вейпа, данные вещества образуют нестабильные соединения, опасные для здоровых клеток. Эти соединения раздражают рецепторы нервных окончаний, связанных с сердцем и кровеносными сосудами (повышается риск аритмии и гипертонии), а также способны убивать клетки в легких. При этом есть вероятность усиления секреции в носу, легких и дыхательных путях, что провоцирует кашель и одышку.



Негативный эффект проявляется даже при вдыхании испарений вейпа в небольших количествах. Было подсчитано: более 40% ароматизаторов превращаются в новые химические вещества ранее неустановленной токсичности.



В свою очередь, исследование Университетского медицинского центра в Майнце также доказало вред электронных сигарет для сосудов головного мозга и сердца. Ученые говорили о снижении эластичности сосудов, повышении кровяного давления. А еще было обнаружено токсичное химическое вещество под названием акролеин, которое образуется при испарении жидкости в электронных сигаретах. Это соединение особым образом влияло на фермент NOX-2, заставляя тот повреждать ткани.

