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- Приступы гнева могут быть результатом банального недосыпа
Приступы гнева могут быть результатом банального недосыпа
Об этом напоминают ученые. Был проведен анализ дневников сна 202 студентов колледжа (фиксировали качество сна, ежедневные раздражители и вспышки гнева в течение месяца). Так, студенты чаще испытывали гнев, если за несколько дней до этого спали меньше обычного, пишет News-medical.net.
Также ученые провели лабораторный эксперимент с 147 добровольцами. Людей в произвольном порядке разбили на группы. Одна группа спала согласно привычному графику, а вторая - урезала продолжительность сна примерно на 5 часов.
После двух ночей ученые оценили силу гнева вследствие искусственного раздражителя (неприятного звука). Оказалось, добровольцы, которые спали в достаточном объеме, адаптировались к звуку и демонстрировали менее яркую вспышку гнева по сравнению со второй группой. Недосып подрывает систему эмоциональной адаптации, считают ученые.