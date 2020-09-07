Приступы гнева могут быть результатом банального недосыпа

Об этом напоминают ученые. Был проведен анализ дневников сна 202 студентов колледжа (фиксировали качество сна, ежедневные раздражители и вспышки гнева в течение месяца). Так, студенты чаще испытывали гнев, если за несколько дней до этого спали меньше обычного, пишет News-medical.net.



Также ученые провели лабораторный эксперимент с 147 добровольцами. Людей в произвольном порядке разбили на группы. Одна группа спала согласно привычному графику, а вторая - урезала продолжительность сна примерно на 5 часов.



После двух ночей ученые оценили силу гнева вследствие искусственного раздражителя (неприятного звука). Оказалось, добровольцы, которые спали в достаточном объеме, адаптировались к звуку и демонстрировали менее яркую вспышку гнева по сравнению со второй группой. Недосып подрывает систему эмоциональной адаптации, считают ученые.

