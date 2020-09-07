Диетологи показали вред позднего приема пищи

Университет Ольстера, передает The Daily Mail, провел исследование с участием более 1100 человек, которое показало, как режим приема пищи влияет на общее качество питания. Согласно исследованию, люди, которые потребляют большую часть калорий после 18:00, как правило, придерживаются нездоровой диеты и едят больше в целом.



По словам специалистов, люди, потребляющие пищу поздно, с большей вероятностью набирают вес, потому что они нередко голодают в течение дня. Это повышает риск переедания, неправильного выбора пищи и потребления нездоровой пищи по вечерам. При этом люди, потребляющие львиную долю калорий в начале дня, испытывают большую сытость в течение дня, что спасает от переедания вечером.



В целом, люди, съедавшие максимум 30% пищи на ночь, потребляли меньше калорий, чем остальные. А люди, потреблявшие 50% калорий поздно вечером, с большей вероятностью набирали вес и потребляли мало питательных, полезных продуктов.

