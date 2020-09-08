Зачем идти на курсы английского языка

Тур Хейердал – известный на весь мир путешественник из Норвегии говорил: «Время, которое вы провели в путешествии, Боги в жизненный стаж не засчитают». Не секрет, что во время отдыха за один день можно получить сколько эмоций, что их хватит на несколько недель, а то и месяц. Где бы вы ни побывали – там вас поймут, при условии, что вы вольно владеете английским языком.

Освоить английский язык за короткое время может каждый!

Сегодня можно записаться на курсы английского рядом с м. Политех, где в школе English Prime опытные педагоги обучат языку, приводя в пример понятные реальные ситуации. Благодаря уникальному подходу и практике, которая занимает большую часть обучения, можно с легкостью освоить грамматику и разговорную речь без заучивания правил и книг. Здесь можно записаться на курсы:

для взрослых,



детей,



подростков.

Уроки для начинающих и авторские курсы для абитуриентов со знаниями Advanced предлагает школа. Есть предложения для путешественников, что очень актуально для новичков, которые решили посетить другую страну, не зная языка. Всего лишь за пару уроков они смогут структурировать и освежить свои знания перед поездкой.

Расположена школа всего лишь в 5 минутах от метро, поэтому человеку не нужно волноваться о пробках и природных катаклизмах. Записаться на курсы можно по телефону, указанном на сайте, или посетив школу.

Все уроки проводят преподаватели, носители языка, ведь только такой подход даст стопроцентный результат. Изучая грамматику и правила на компьютере, научиться языку невозможно. Перед тем как записаться на курс, можно сходить на бесплатный пробный урок.

Курсы английского языка помогут познать тайны мира

Детский сад, школа, институт – пассивному владению языку мы учимся полжизни. Но научиться разговорному английскому в формате живого интенсивного общения с преподавателями и коллегами мы можем только на специализированных курсах. Здесь не нужно заучивать сложные грамматические термины и правила. Чтобы научиться разговорному языку, человек должен мыслить на нем, а для этого необходимо преодолеть языковый и психологический барьер.



Смотреть фильмы без дубляжа, общаться с иностранными друзьями, брать участие в международных конференциях, слушать песни, ходить на различные встречи, переписываться на форумах, ездить на симпозиумы – знание английского языка открывает перед человеком множество дверей.