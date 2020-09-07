Озвучена повестка дня саммита Украина-ЕС

В повестке дня саммита Украина-ЕС, запланированного на 1 октября 2020 года, широкий круг вопросов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода в воскресенье, 6 сентября. "Моя коллега, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очень энергично занимается подготовкой этого саммита и наполнением его таким мощным содержанием", - сказал Кулеба.

По его словам, европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, что его нельзя сузить до чего-то одного.



"Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - резюмировал министр.



Напомним, что ранее Рада разблокировала получение 1,2 млрд евро от ЕС. За отмену принятия закона о ратификации меморандума с Евросоюзом проголосовали лишь 48 нардепов при необходимых 226 голосах.



Также сообщалось, что ЕС готов нарастить торговлю с Украиной. Предполагается модернизация преференций на ввоз товаров в ЕС по ряду торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро.

