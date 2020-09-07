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- Самопровозглашенная ЛНР со следующего года намерена отказаться от водоснабжения Украины
Самопровозглашенная ЛНР со следующего года намерена отказаться от водоснабжения Украины
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что в самопровозглашенной ЛНР намерены отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные Киеву районы. Это должно произойти уже со следующего года.
Слова чиновника приводит "Громадське".
Так, сейчас в республике уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.
"Идут такие разговоры на уровне ТКГ, что с января они могут вообще отказаться", - сказал он.
В случае, если это произойдет, водоканал получит убытки от 7 до 12 млн гривен в месяц. Более того, в ЛНР на сегодняшний день есть большая задолженность перед водоканалом.
"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - рассказал он.