Самопровозглашенная ЛНР со следующего года намерена отказаться от водоснабжения Украины

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что в самопровозглашенной ЛНР намерены отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные Киеву районы. Это должно произойти уже со следующего года.



Слова чиновника приводит "Громадське".



Так, сейчас в республике уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.



"Идут такие разговоры на уровне ТКГ, что с января они могут вообще отказаться", - сказал он.



В случае, если это произойдет, водоканал получит убытки от 7 до 12 млн гривен в месяц. Более того, в ЛНР на сегодняшний день есть большая задолженность перед водоканалом.



"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - рассказал он.

