МИД Германии объяснил затягивание передачи данных по Навальному России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.



"Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана. Но это (многоступенчатый. — Прим. ред.) процесс, поскольку постоянно поступают новые данные — Навального лечат дальше, проверяется, сколько яда остается в его теле или он уже выводится", — пояснил министр в интервью телеканалу ARD.



Он уточнил, что запрос о правовой помощи рассматривают различные ведомства, в том числе, решение нужно согласовать с медиками клиники Шарите, которые исследовали пробы.



"В результатах исследований речь идет о личных данных, разрешение (на передачу. — Прим. ред.) должен дать тот, кому они принадлежат", — добавил Маас.

По его словам, со стороны МИД ФРГ было согласовано все, что необходимо, чтобы процесс реализовался на практике.



Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.



Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.



Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

