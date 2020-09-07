Киев не видит необходимости в переносе переговоров по Донбассу из Минска

Перенос переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска на другую площадку в связи с ситуацией в Белоруссии возможен, но сейчас в этом нет необходимости. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".



"Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить минский процесс из Минска, нет. Но мы, безусловно, понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы", - отметил он.



При этом Кулеба пояснил, что для изменения площадки необходимы основания. "Должна наступить совокупность факторов", - заявил он, уточнив, что такими факторами могут быть "события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ минской переговорной площадки". Кулеба добавил, что эти события могут быть "и гуманитарного, и политического, и правозащитного, и разведывательного [характера], и в сфере безопасности". "Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Белоруссии", - подчеркнул он.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.



В Белоруссии, где на состоявшихся 9 августа президентских выборах победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.



Минск с 2014 года является площадкой для переговоров по Донбассу. В последнее время из-за коронавируса переговоры проходят в режиме онлайн-конференций.



