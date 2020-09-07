В МОЗ показали алгоритм действий при подозрении на коронавирус

В Минздраве показали алгоритм госпитализации и лечения пациентов с коронавирусом для медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook. "При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного", - указано в сообщении.

Так, первым делом украинец с симптомами простуды должен позвонить своему семейному врачу, рассказать о симптомах и уточнить о дальнейших шагах. При необходимости медик должен выехать по месту жительства пациента.



Затем врач вызовет бригаду для сбора анализов, при помощи которых проведут ПЦР-тест на коронавирус, образцы проверят в лаборатории.



В случае подтверждения диагноза, больного начнут лечить на стационаре или при отсутствии ярко выраженных симптомов - дома под наблюдением врача. С момента первого звонка врачу пациенту рекомендуется не покидать квартиру.







