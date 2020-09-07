Евросоюз обсуждает санкции против Турции за эскалацию конфликта с Грецией

Страны Евросоюза обсуждают возможность введения санкций в отношении Турции, которая в последнее время ведет активные исследования морского дна на территории, которую Греция считает своей свободной экономической зоной.



Об этом сообщает France Inter со ссылкой на слова министра иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана.



"Есть целый ряд ответных мер, которые мы можем предпринять в отношении Турции. У нас нет недостатка в вариантах, и он (Эрдоган - Ред.) знает это. Это задача турок продемонстрировать, что этот вопрос... можно обсуждать", - заявил он.



Также Дриан отметил, что вопрос конфликта между Турцией и Грецией обсудят на следующем заседании Евросовета, которое состоится с 24 по 25 сентября.



Напомним, 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.



В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

