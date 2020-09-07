В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Ранее в ДНР сообщали, что в течение семи дней не фиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.



"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатомета и стрелкового оружия.



Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

