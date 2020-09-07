УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину, заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.



Тросселл отметила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от депутата ГД РФ Натальи Поклонской, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и Севастополе. По словам представителя УВКПЧ ООН, озабоченность, выраженная в письме Поклонской, подчеркивает важность беспрепятственного доступа в Крым экспертов УВУПЧ ООН и других независимых международных наблюдателей для мониторинга и принятия последующих мер в связи с утверждениями о нарушениях прав человека.



"В связи с отсутствием доступа мы не можем оценить ситуацию с доступом к воде жителей Крыма. Как вы отмечаете, Поклонскую попросили предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей Миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, которая осуществляет мониторинг и докладывает о ситуации с правами человека на всей территории Украины, включая Крым. Кроме того, мы будем продолжать стремиться к сотрудничеству с Российской Федерацией с целью направления миссии в Крым с материковой части Украины", - добавила Тросселл.



Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.



В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.

