Киев завершает подготовку к следующему отопительному сезону - Кличко

Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону, заявил мэр столицы Виталий Кличко.



"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6,5 тыс. повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.



Он также отметил, что качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой.



"Напомню, испытания этого года начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - сообщил мэр столицы.



По его словам, "Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельные.



"К зиме готовятся все предприятия и службы, и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку нести каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа", - отметил Кличко.

