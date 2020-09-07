Кабмин утвердил перечень организаций для закупки лекарств за средства бюджета

Кабмин утвердил перечень организаций для закупки лекарств за средства бюджета

Кабинет министров Украины утвердил перечень специализированных организаций, которые будут закупать лекарственные средства и медизделия за средства госбюджета 2020 года.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан, такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник.

Утверждение перечня специализированных организаций необходимо для заключения Министерству здравоохранения договоров по закупке товаров (лекарственных средств, медицинских изделий) и услуг, связанных с их закупкой.

Корме того, Кабмин внес изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий (ПМГ) в 2020 году, утвердив механизм осуществления доплат к зарплатам медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медпомощь больным острым респираторным заболеванием COVID-19.

Таким образом, Кабмин урегулировал механизм доплат врачам на общую сумму 5,95 млрд грн.