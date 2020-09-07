Больше половины украинцев не боятся эпидемии коронавируса

Большинство украинцев (58%) не считают угрожающей опасность заразиться коронавирусной инфекций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Так, опросив украинцев, социологи получили следующие результаты...

14% считают эпидемию очень угрожающей;



26% считают болезнь скорее угрожающей;



24% уверены, что коронавирус совсем не угрожает им;



34% склонны полагать, что эпидемия скорее не угрожает;



2% не смогли ответить на вопрос.



В соответствии с этим в целом 58% опрошенных украинцев не считают эпидемию коронавируса опасной для себя. Не согласны с ними лишь 40% респондентов.



Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Случайная выборка включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.



Напомним, ранее опрос показал, что больше 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавируса. При этом 33% считали, что эпидемия была выдумана, а опасность коронавируса преувеличена.



Июльские опрос также показал, что больше 80% украинцев не знают людей, которые переболели Covid-19.



