В суд поступил иск об отмене местных выборов 25 октября

Иск об отмене постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины о проведении местных выборов в стране 25 октября поступил в окружной административный суд Киева. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба суда. "В окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских глав, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села"...

... к Центральной избирательной комиссии [Украины]. Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав 25 октября 2020 года", - проинформировали в пресс-службе.



Как уточнили в суде, истец обосновывает иск утверждением о том, что "постановление [ЦИК] принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины". "Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу", - добавила пресс-служба.



Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Они пройдут на всей подконтрольной центральной власти страны территории, кроме 10 объединенных территориальных общин Донецкой области и восьми общин Луганской области. В качестве основания для отмены там выборов Центризбирком назвал представленные главами донецкой и луганской военно-гражданских администраций выводы о невозможности подготовки и проведения голосования в этих общинах в связи с близостью данных районов к линии соприкосновения. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власть отменила местные выборы в Донбассе из-за боязни их проиграть.

