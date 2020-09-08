Разумков не поддерживает легализацию марихуаны

Украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции - ни ментально, ни религиозно, ни исторически. Такое мнение высказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Украинским новостям".



Также спикер заявил, что сам не поддерживает декриминализацию легких наркотиков, в том числе в медицинских целях, заявил.



"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - заявил спикер.

