Как Матиас Руст способствовал распаду СССР

Эта история из разряда «очевидное — невероятное». На тот момент этот инцидент в каком-то смысле даже предопределил судьбу Советского Союза! 18-летний Руст, вылетевший из Хельсинки, сумел не только незаконно проникнуть в воздушное пространство СССР, но и беспрепятственно добраться до Москвы. И сам этот факт разоблачил разлад, который царил в то время в рядах советских войск.

Этим инцидентом воспользовался Михаил Горбачев, уволив многих высокопоставленных военных руководителей и тем самым облегчив себе проведение задуманных реформ. А к чему они привели, всем известно: Советский Союз распался.



Давайте поговорим о деталях этой удивительной истории. 18-летний Руст, разумеется, не был опытным пилотом, и на его счету числилось всего 50 летных часов. Кроме того, что он был ребенком холодной войны, он, как впоследствии подтвердили журналисты, беседовавшие с ним, отличался «странностями». Однажды в голову ему пришла идея перекинуть «мост» между Востоком и Западом и тем самым снизить напряженность, которая в то время между ними царила. Смелая идея, но по сути своей она была аналогична самоубийству! Как он собирался преодолеть советскую систему противовоздушной обороны? Думал ли он об это вообще? Так или иначе, но невероятная цепочка событий привела к тому, что задумка Руста удалась.



13 мая 1987 года он арендовал упомянутый самолет Cessna 172 (легкомоторный четырехместный легкий самолет, наиболее популярная учебная модель) в Ютерзене под Гамбургом на севере Германии, то есть тогдашней Западной Германии. Этот самолет модифицировали, и вместо «ненужных» пассажирских кресел установили дополнительные резервуары с топливом.



На протяжении двух недель Руст летал над Северной Европой, побывал на Фарерских островах и даже в Исландии. Так он готовился к дальнему путешествию, которое обдумывал с самого начала. 28 мая он прилетел в Хельсинки, чтобы пополнить запасы горючего. Службе летного контроля он заявил, что направляется в Стокгольм, и вылетел в 12.21. Сразу после последнего разговора со службой контроля он развернул свой самолет… в Россию.



Служба попыталась выйти на связь с ним, но Руст больше не отзывался. Он пропал с радаров, и в Хельсинки предположили, что случилось несчастье. Немедленно организовали поиски. Пока финны силами воздушных патрулей искали сбитый Cessna 172, Руст уже пролетал над Балтийским морем. Войдя в воздушное пространство Советского Союза над Эстонией, он повернул прямо на Москву…



В 14.29 он появился на радарах советских ПВО. С ним попытались выйти на связь, но он снова не ответил, и поэтому его сочли вражеским военным самолетом, присвоив номер 8255.



Советская ПВО следила за ним ракетами класса «земля-воздух» на протяжении какого-то времени, но из-за бюрократии, запутанной процедуры или по какой-то другой причине, разрешение на пуск ракет так и не было получено. Но пока все средства ПВО приведены в состояние повышенной готовности, и в воздух поднимаются два истребителя. В 14.48 советские военные пилоты вступают в визуальный контакт и подтверждают, что в небе летит легкомоторный спортивный самолет. Поскольку они не смогли вступить с ним в контакт, они запрашивают разрешение сбить его, но приказа снова нет. Все запросы проваливаются куда-то в неизвестность, а Руст продолжает свой путь.



Вскоре истребители теряют визуальный контакт с Рустом, и он даже пропадает с их радаров. Есть предположение, что, возможно, он где-то ненадолго приземлялся, поскольку до Москвы он летел дольше, чем требовалось бы.



Руст еще несколько раз появлялся на радарах советской ПВО, но возникла слишком большая неразбериха. Дело в том, что тогда система ПВО СССР реформировалась. Ее делили на несколько округов для упрощения командования. Однако именно это привело к хаосу и несогласованности между офицерами, отвечающими за слежение. В реальной ситуации, такой как эта, они уже не понимали, кто за чем следит и где какой округ заканчивается… Кроме того, в какой-то момент все воздушное движение на этом отрезке охарактеризовали как «дружественное», то есть вместе с Рустом, и возникла дополнительная путаница с установлением именно его самолета.



Поскольку система ПВО сама себя запутала, а Руст продолжал лететь к Москве, в следующем округе его сочли «отечественным учебным самолетом, который не следует инструкциям» и отнесли к незначительным угрозам.



Разумеется, Руст и предположить не мог, что на советской стороне начнется такая неразбериха. Да и вообще неясно, понимал ли он в тот момент, как ему невероятно повезло! Так или иначе, около 19 часов он появился в небе над Москвой. Как будто достигнутого ему было мало, у него еще возникла идея приземлиться ни много ни мало внутри самого Кремля. Правда, потом он передумал, так как решил, что после приземления в стенах Кремля его тут же схватят, и КГБ сможет вообще не предать эту историю огласке. Поэтому Руст решил приземлиться где-нибудь в людном месте — на Красной площади!



Он пролетел над Красной площадью и увидел, что на ней полно народа. Тогда он понял, что его идея не годится. Он сделал еще один круг над площадью и решил, наконец, сесть на близлежащем Большом Москворецком мосту недалеко от Храма Василия Блаженного.



У него получилось. Он приземлился и проехал по дороге, остановившись всего в ста метрах от Красной площади! Руст вышел из своего самолета, но не увидел ни КГБ, ни военных, ни сил безопасности. Мимо шли обыкновенные прохожие, которые с удивлением смотрели на него. Его спросили, кто он и откуда. Руст ответил: «Из Германии». Народ был удивлен, но после слов, что прилетел он из Западной Германии, удивление только усиливалось! Полиция задержала его только через два часа.



Второго сентября 1987 года в Москве его приговорили к четырем годам заключения за «хулиганство, нарушение правил воздушного движения и незаконное пересечение советской границы».



Через два месяца американский президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписали ДРСМД (в этом году от него отказались США).



Что стало с Матиасом Рустом? Его освободили уже в августе следующего года в знак доброй воли, чтобы наладить отношения с Западом. Вернувшись в Германию, он рассказал, что в тюрьме с ним обращались хорошо.



Как я уже писал, для внутренней жизни СССР этот инцидент имел серьезные последствия. Горбачев освободил от должности немало высоких военных чинов, несколько сотен, в том числе тех, кто выступал против его реформ. Среди них был советский министр обороны Сергей Соколов, а также главнокомандующий войсками ПВО Александр Колдунов. Так Горбачев провел самую масштабную чистку в вооруженных силах со времен Сталина!



Самолет Руста, на котором он совершил невероятный полет, сейчас находится в Берлине, где выставлен в Немецком техническом музее.



Руст продолжил свою странную и непредсказуемую жизнь. Позднее у него снова возникли проблемы с законом. Однажды он напал на коллегу, которая не приняла его ухаживаний. Несколько раз, в 2001 и 2005 годах, его судили за кражи (один раз он украл свитер из кашемира). Руст принял индуизм, женился в Индии. В 2009 году он называл себя профессиональным игроком в покер, а в 2012 — аналитиком в инвестиционном банке в Цюрихе…



Ясно, что Матиас Руст — человек необычный. Он таким был и остается, но, будучи молодым идеалистом, в том 1987 году своим безумным перелетом он, сам того не понимая, способствовал распаду СССР. Во-первых, случившееся легло позором на репутацию советской армии, от которого она уже не оправилась, а во-вторых, Горбачев воспользовался ситуацией, чтобы устранить своих противников.



Полет в Москву запомнится как событие, произошедшее в самом конце холодной войны, то есть в другое время, и будет служить напоминанием о том, что идеализм способен преодолевать границы возможного.



Источник: Advance



