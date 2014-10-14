День защитника Украины под знаком откровенного нацизма

14 октября, в День защитника Украины в Киеве прошла антисемитская акция против Владимира Зеленского в рамках марша УПА, тогда как украинские власти призвали евреев молиться за своих мучителей, доказав тем самым, что подъем неонацизма в стране — не выдумки «российской пропаганды».

Подъем неонацизма на Украине



После государственного переворота на Майдане новый президент Петр Порошенко заменил отмечавшийся 23 февраля День защитника Отечества (его празднуют в России и Донбассе) новой датой: 14 октября. Она приурочена к формированию Украинской повстанческой армии, которая сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны, убивала польских мирных жителей и участвовала в Холокосте. Уже эта дата сама по себе была символом подъема на Украине совершенно открытого неонацизма.



С тех пор он все громче заявляет о себе, но это ничуть не беспокоит западных покровителей страны.



Проведение концертов открыто неонацистских групп в центре Киева, продажа «консервов из сепаратистов», финансирование государством неонацистских организаций под прикрытием молодежных программ или даже открытая защита коллаборационизма во время Второй мировой войны — все это указывает на то, что у неонацизма больше нет причин скрываться на современной Украине.



Это не говоря уже о том, что после Майдана Украина открыто прославляет новых «национальных героев», то есть тех, кто, как Степан Бандера, сотрудничали с нацистами и убили сотни тысяч поляков и евреев.



Теперь же все это стало нормой, обычным делом на Украине, и страна созрела для чего-то еще более мерзкого, чем раскрепощенный неонацизм.



Киев призывает еврейскую общину молиться за своих палачей



Цинизм украинских властей на фоне подъема неонацизма в стране достиг такого уровня, что киевский муниципалитет потребовал от великого раввина Украины Моше Реувена Асмана призвать еврейскую общину молиться за «защитников родины» всех поколений, то есть и тех, кто убивали евреев во время Второй мировой!



Вот, что говорится в направленном раввину письме: «В соответствии с указом Президента Украины 806/2014 от 14.10.2014 о чествовании защитников Украины всех поколений, просим Вас призвать религиозные общины Киева провести молебны за украинскую армию и защитников Украины 14 октября этого года».



Другими словами, киевские власти просят еврейскую общину молиться в день создания УПА за тех, кто убивал евреев более 75 лет назад (напомню, что украинские власти, в том числе Зеленский, считают Бандеру и его подручных защитниками Украины)!



Мне хотелось бы, чтобы читатели еще раз внимательно ознакомились с написанным и осознали, что украинский неонацизм приобретает государственный характер! Украинские власти требуют от евреев молиться за их палачей!



В начале года украинская полиция затребовала список евреев в городе Коломыя, что напомнило поведение украинских коллаборационистов в годы войны. Теперь же Киев погружается в самый что ни на есть отвратный цинизм, требуя от еврейской общины молиться за тех, кто убивал евреев в прошлом! Кажется, ниже падать уже некуда.



Призывы дать «бой коллаборантам» и антисемитский транспарант



Прошедший в Киеве марш УПА позволил участникам проявить свой неонацизм. Это нашло отражение в главном лозунге марша («бой коллаборантам») и кричалках вроде «Бандера — наш герой», которые скандировала толпа.



В представлении очаровательных украинских неонацистов из «Правого сектора», «Национального корпуса» и «Свободы» (организации запрещены в РФ — прим.ред.) «бой с коллаборантами» означает, что они должны заткнуть рот всем, кто против них.



Так, среди требований демонстрантов был отзыв лицензии у каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер и Киев Live, которые подчеркивают необходимость выполнения Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе и выступают против украинского нацизма.



Демонстранты также добивались введения в украинское законодательство понятия «коллаборант», которое означало бы легализацию охоты на ведьм, то есть на всех пророссийски настроенных граждан страны.



В довершение истории, украинские неонацисты развернули перед президентской администрацией огромный транспарант с надписью: «Украинцы! Мы отмечаем годовщину оккупации и грабежа Украины днепропетровским еврейским кланом Вовы Зеленского!»



Хотелось бы увидеть реакцию Бернара-Анри Леви и французских властей, которые клятвенно заверяли нас, что подъем неонацизма и антисемитизма на Украине — всего лишь российская пропаганда…

