Более 60% киевлян недовольны деятельностью Зеленского

Большинство жителей Киева выразили неудовлетворенность деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". "34% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 61% - не удовлетворены.

По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой главы государства ухудшилась", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном во вторник.



Для сравнения, в сентябре 2019 года количество киевлян, не удовлетворенных деятельностью Зеленского, составляло 17% респондентов, 52% заявили, что полностью довольны работой президента.



Опрос проводился в период с 31 августа по 1 сентября 2020 года среди жителей города Киев в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

