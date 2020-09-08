Патріоти будуть переслідувать посіпак Медведчука у Києві

"Правий сектор" йде на місцеві вибори, аби зупинити ФСБшні та відверто проросійські проекти.

Про це під час прес-конференції повідомив голова партії ПС Андрій Тарасенко. Він наголосив, що політична сила, яку він представляє, має на меті представити альтернативу олігархічним партіям і ворогам України.

"Ми бачимо, що до влади в Києві рвуться абсолютно ФСБшний проект Пальчевського, який мімікрує під патріотизм, відверті вороги - це ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путіна, так само, як і патія Шарія, яка є відверто проросійською", - наголосив Тарасенко.

Крім цього він підкреслив, що "Правий сектор" хоче стати альтернативою силам, які протягом десятиліть займаються "столичним дерибаном". А також протистояти олігархічним партіям, якою, на думку Тарасенка є "Європейська солідарність".

“Правий сектор” хоче стати альтернативою силам, які протягом десятиліть займаються “столичним дерибаном” - Тарасенко. Фото: ukrinform.ua

"Окрім столиці, наша дія і протидія цим ворогам буде відбуватись по всій Україні. Ми вирішили взяти для себе декілька ключових регіонів, окрім Києва, це Тернопільщина, Львівщина, Сумщина, Полтавщина та Київщина" - заявив лідер ПС.

Також Тарасенко представив лідерів списку "Правого сектору" в Києві – керівника ветеранської служби та речника ДУК ПС Діану Виноградову, голову столичного осередку ПС Юрія Гуренка та керівника охоронної компанії "Охорона ПС" Станіслава Мисловича.