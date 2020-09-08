На Украине заболеваемость коронавирусом за месяц увеличилась почти вдвое

На Украине за месяц практически вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом. Если в июле Covid-19 заболели 28 тысяч, то в августе число инфицированных составило 53 тысячи украинцев - почти в два раза больше. С апреля 48 тысяч пациентов с Covid-19 были госпитализированы.



О динамике пандемии на Украине во вторник, 8 сентября, рассказала спикер Национальной службы здоровья Татьяна Бойко, пишет "Укринформ".



"Самая большая загруженность коек для пациентов с Covid-19 была в больницах Одесской, Закарпатской и Львовской областей. Однако доля госпитализированных пациентов из общего количества заболевших уменьшилась в августе на 5%: если в июле были госпитализированы 39% заболевших пациентов, то в августе - 34%", - отметила Бойко.



Также в августе на 60% увеличилось количество госпитализированных. Всего с апреля по август были госпитализированы 48 тысяч пациентов с Covid-19. Из них около 17% получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.



Бойко добавила, что доля пациентов из числа госпитализированных с диагнозом COVID-19, которые нуждались в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 16-17%. При этом в мире, по ее словам, в интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных.

