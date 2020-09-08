Песков: повода поднимать вопрос "Северного потока - 2" на политическом уровне нет

Кремль не видит повода поднимать вопрос о реализации проекта "Северный поток - 2" на политическом уровне. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Здесь нет повода для рассмотрения этого вопроса на политическом уровне", - сказал он. При этом, по его словам, позиция России в отношении возможных рисков, связанных с реализацией проекта, не изменилась. "Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Это не резонно. А главное, не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", - заявил Песков.



Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.



В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные заявил, что надеется на то, что Россия "не вынудит" его страну сменить позицию. Это трактовалось СМИ и наблюдателями, как угроза остановить проект. По данным спикера Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам санкций со скепсисом.



