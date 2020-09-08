В Киеве ровно через год после освобождения из российской тюрьмы избили Балуха

В ночь на вторник, 8 сентября в Киеве избили освобожденного 7 сентября 2019 года в рамках обмена с РФ Владимира Балуха, который недавно объявил, что пойдет на местные выборы от партии Порошенко "Евросолидарность".



Об этом в Facebook сообщил режиссер Олег Сенцов.



"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов.



Позже режиссер добавил, что Балух находится в сознании, у него сломаны рука и ключица, а угрозы его жизни нет.



Офис президента Украины крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха и требует от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления.



"Его (Балуха – ИФ-У) жестоко избили ночью – фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", - заявила во вторник пресс-служба ОП.



В Офисе президента указали, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. "Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - подчеркнули в ОП.



