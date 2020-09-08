Здоровье ребенка: как выбрать педиатра

Каждый ребенок начиная с момента появления на свет, должен проходить осмотр у педиатра. Своевременно выявленные сложности со здоровьем и развитием позволят избежать серьезных проблем в более взрослом возрасте. Гораздо проще избавиться от заболевания на ранней стадии – без негативных последствий. Главным условием успеха станет детский врач, который имеет значительный опыт работы. Именно такого доктора вы сможете найти в Med Mamindom – опытный педиатр сможет распознать причину детского плача или недомогания без лишних слов.

Хороший педиатр: какой он

Выбрать доктора, который найдет подход к малышу и его родителям, помогут следующие признаки:

внешний вид – педиатр всем своим обликом должен производить впечатление «доброго доктора» - форма чистая и аккуратная, вид – приветливый;



вежливое обращение – доктор доброжелателен, не повышает голоса, умеет пресекать капризы ребенка умелой шуткой и ласковым словом;



приятная обстановка – кабинет обустроен таким образом, что маленькому пациенту здесь максимально удобно и комфортно – нет ни одной детали, которая могла бы его напугать;



внимательный подход – хороший педиатр понимает необходимость тщательной диагностики, диагноз не будет установлен без спектра необходимых тестов и анализов.

Все эти детали в комплексе позволят произвести верное первое впечатление – ребенок не будет бояться врача и закатывать истерики при последующих визитах.

Как выбрать доктора

Очень важно наблюдаться у одного и того же специалиста на протяжении длительного времени – знание истории болезни на каждом этапе, особенности развития и характера, наличие аллергии на те или иные медпрепараты позволит поддерживать здоровье в оптимальной форме. Поэтому важно выбрать хорошего педиатра – сделать это помогут следующие признаки:

положительные отзывы – недовольные будут всегда, но довольных должно быть гораздо больше;



повышение квалификации – если доктор участвует в различных конференциях, это значит, что он не будет навязывать устаревшие методы и препараты, которые не работают;



гигиена – перед осмотром врач должен вымыть руки или обработать их антибактериальными средствами. Если этот момент проигнорирован – держитесь от такого переносчика инфекций подальше.

Клиника «Мамин дом»: доверь здоровье профессионалам

Записавшись на прием в частную детскую клинику здоровья «Мед Мамин Дом» вы можете рассчитывать именно на такой уровень – врачи компетентны, вежливы и деликатны. Здесь вы обретете понимающего специалиста и мудрого советчика – здоровье вашего малыша будет крепким, а вы – спокойными!