Религиозные убеждения оказались связаны с качеством сна

Согласно последнему исследованию, в котором принял участие 1501 доброволец, атеисты и агностики намного лучше спали по сравнению с католиками и баптистами, пишет News-medical.net. В чем заключается причина данной закономерности, ученые не знают.



Исследование показало, что 73% атеистов и агностиков спят по 7 и более часов за ночь, что считается нормой. Этим же могли похвастаться лишь 63% католиков и 55% баптистов. К тому же, первым было проще заснуть. Также специалисты выяснили: верующие добровольцы, кому удавалось спать по 7 часов или более в сутки, с гораздо большей вероятностью верили, что попадут в рай.



Однако этот факт не был связано с трудностями при засыпании ночью, то есть он не облегчал засыпание, но и не делал его труднее. По мнению авторов исследования, эта закономерность указывает на то, что хороший сон приводит к более оптимистичному взгляду на жизнь, который в данном случае проявляется как положительные ожидания, что человек попадет в рай.



Между тем, в 2018 году было проведено исследование, которое доказало: верующие люди спят лучше атеистов. По мнению специалистов, участие в религиозных ритуалах и общая вовлеченность в религию положительно сказывается на некоторых других аспектах жизни человека. Так, верующие люди реже испытывают стресс. Кроме того, посещение церкви способствует росту уровня социального благополучия. Еще религиозные люди редко употребляют психоактивные вещества, что тоже положительно отражается на здоровье и качестве сна.

