Дуэт Hurts представил новый клип

Британский дуэт Hurts презентовал клип на трек под названием All I Have To Give. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.



В ролике появляется вокалист группы Тео Хатчкрафт в общественном туалете. Затем певец выходит из локации к операторам и гримерам, где с него снимают рубашку и смывают бутафорскую кровь. Инструменталист Адам Андерсон остался за кадром.



Песня вошла в новый альбом коллектива Faith, релиз которого состоялся 4 сентября. В пластинку вошли 11 треков.



Над альбомом дуэт работал три года. По словам Хатчкрафта, он был физически и ментально истощен, поэтому и был такой длительный перерыв в творчестве коллектива.