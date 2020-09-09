Назван участник от Украины на детском Евровидении

На Украине состоялся национальный отбор на детское Евровидение 2020 года. ПО его результатам нашу страну на международном конкурсе представит Александр Балабанов. Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення. Юный 14-летний певец победил среди 11 участников по результатам оценки жюри и онлайн-голосования. На конкурсе он выступит с песней Открывай.

Александр Балабанов родился в Донецке, но в восьмилетнем возрасте с родителями переехал в Киев. Там он поступил в школу искусств на музыкальное отделение.



Юноша свободно говорит на английском языке, а также изучает немецкий и турецкий. Он принимал участие в почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсах и фестивалях



В международном конкурсе примут участие певцы из 13 стран. В 2020 году конкурс пройдет дистанционно 29 ноября. Прямая трансляция состоится из Варшавы в студии с ведущими.





