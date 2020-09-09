Vintage: алкоголь по выгодной цене

Алкоголь – классический атрибут для праздников в Украине. Но при его выборе человек натыкается на два вопроса: как найти качественную продукцию и вместе с тем сэкономить. Для этого можно посетить ближайшие супермаркеты, но нет никакой гарантии, что алкоголь в них будет высокого качества. Тем, кто живет в городах, также доступны специализированные магазины с широким подбором продукции, но зачастую там встречается наценка. Помимо этого, поход в магазин отнимает время, что тоже не удобно.

Оптимальный вариант – интернет-магазин Vintage. Здесь представлены алкогольная продукция и напитки производства множества стран, по цене, которая вас обязательно обрадует. Выбрать алкоголь в соответствии с меню помогут профессиональные сомелье. А сертификаты и другие сопроводительные документы подтвердят качество каждой бутылки.

Акции и скидки

Акции на товары проводятся в магазине на регулярной основе. Их можно увидеть в списке напитков подходящей категории, либо посетив раздел «Акции», где подобраны только те товары, на которые распространяется скидка.

Получать информацию о новых выгодных предложениях очень просто. Для этого следует подписаться на новостную ленту либо войти в сообщество в Facebook, и тогда вы не пропустите скидку на тот напиток, который предпочитаете.

Зарегистрируйтесь, и вы сможете получить еще больше предложений. Постоянные клиенты получают доступ к большему числу акций.

Оплата и доставка

Еще одно достоинство интернет-магазина Vintage — это то, что при покупке на сумму от 500 гривен, товар вам доставят бесплатно в любую точку Украины. Если вы живете в небольшом городе или даже поселке, и рядом с вами есть Новая почта, можете смело покупать напитки с бесплатной доставкой.

Жители Киева, Днепра и Харькова могут воспользоваться курьерской доставкой по указанному адресу, что также осуществляется без дополнительной платы.

Вы когда-нибудь считали, как много тратите на топливо или проезд в транспорте, когда едете приобретать алкоголь на юбилей, либо другой праздник? Представьте, сколько денег вы сэкономите, если сделаете заказ через телефон или компьютер. Это намного удобнее. Один звонок или клик мышкой, и вы получите ваш заказ без дополнительных трат. Конечно, одну-две бутылки недорогого вина проще всего купить рядом с домом. Но на праздник вам потребуется намного больше. Да и у качественного алкоголя не может быть низкой цены. Поэтому при заказе в магазине Винтаж вы можете вычесть цену за проезд из суммы покупки.

В интернет-магазине Vintage вы найдете напитки на любой вкус – от привычных всем нам сортов украинского вина до элитного алкоголя из разных провинций Франции и Италии, от классической водки и настоящего виски, сделанного в Ирландии, до экзотических напитков, таких как кашаса, либо граппа. Более 3000 наименований продукции в ассортименте. Делайте выбор в пользу лучших напитков в интернет-магазине Vintage.