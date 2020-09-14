Красное мясо официально признано небезопасным

Университет Южной Австралии и Национальный университет Кенсан рассказали, как активное потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина), обжаренного на высокой температуре (открытый огонь или сковорода), может привести к проблемам со здоровьем.



Во время термической обработки образуются конечные продукты гликирования (КПГ). Если КПГ накапливаются в организме, начинаются пагубные изменения на клеточном уровне, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.



То, что определенный рацион способен повысить уровень КПГ в теле, доказал эксперимент с участием 15 здоровых мужчин и 36 здоровых женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Их разделили на две группы в зависимости от рациона. Люди сидели на диета в течение 4 недель, а потом происходила смена.



Был рацион с высоким уровнем потребления обработанных зерновых и красного мяса, которое преимущественно жарили или готовили на открытом огне, и рацион, богатый цельнозерновыми и молочными продуктами, орехами, бобовыми, а также белым мясом (курица, индейка), которое готовили на пару, варили, тушили, припускали. Оказалось, всего за несколько недель употребления жареного мяса уровень КПГ в организме значительно повышался.

